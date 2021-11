Leserbrief : Die Eltern nicht entmündigen!

Förderschulen

Zu den Anmerkungen von Heinz-Peter Schneider möchte ich, als ehemaliger Schulleiter einer Förderschule mit dem Schwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, unterstützend darauf hinweisen, dass durch das bestehende System der Berufsvorbereitung und -orientierung an meiner ehemaligen Schule 99 Prozent der Schüler nach der Entlassung gut vorbereitet in die Arbeitswelt übergehen konnten.

Jeder junge Mensch erhält nach seiner Entlassung so viel an Unterstützung, wie er benötigt – entweder in einem Beschäftigungsverhältnis auf dem freien Arbeitsmarkt oder in einer Einrichtung der Lebenshilfe. Die Entscheidungen, welcher Weg gewählt wird, treffen Schüler, Eltern, Schule, Kostenträger und Integrationsfachdienst gemeinsam.