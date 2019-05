Politik und Medien : Dubiose Affäre

Zum Kommentar „Der Fall Strache geht nicht nur Österreich an“ (TV vom 20. Mai) schreibt Wolfram Bauer:

Zunächst sei festgestellt, dass der Fall Strache natürlich einen Skandal darstellt und Konsequenzen erforderlich macht. Darüber braucht nicht diskutiert zu werden. Irritiert ist man über den Zeitpunkt der Veröffentlichungen. Die Regierungskoalition hätte womöglich schon in ihrer Entstehung (!) in Österreich nie stattgefunden, wenn man das Video Ende 2017 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hätte. Dass dies nicht geschah, ist ebenso erstaunlich wie interessant. Generell gehört es zum Repertoire von Geheimdiensten, Politiker durch illegale Abhörmethoden und Videoaufnahmen erpressbar zu machen. Und spätestens hier wird die ganze Affäre dubios und verlangt nach einer juristischen Aufarbeitung.

Ebenso sei angemerkt, dass Parteienfinanzierungen, Korruption und Einflussnahme auf Presseorgane kein alleiniges Phänomen von nur einer Partei sind, sondern sie sind und waren immer parteiübergreifend. Die FDP hat ihren Fall Möllemann als Visitenkarte, der alle Dimensionen sprengte und die Partei bis zu einer Bedeutungslosigkeit brachte. Und auch die etablierten Großparteien haben ihre Spendenaffären, die bis in Millionenhöhen von Großkonzernen reichten. (Heute besser umschrieben als Lobbyarbeit, via Bundestag bis nach Brüssel.) Wie stark die Einflussnahme auf die Politik ist, kann man allein am VW-Skandal unschwer erkennen. Und wie ambivalent Grenzen zu verorten sind, das haben uns Kohl und Schäuble in eigener Regie vorgeführt.