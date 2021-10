Leserbrief : Es könnte wieder vermehrt zum Verbrennen von belastetem Abfallholz kommen

Energiewirtschaft

Der Gesetzgeber hat durchaus schon Recht, wenn er fordert, das die Mündung der Schornsteine nach oben über Dach, in den freien Windstrom zu führen sind. Jedoch ist das in der Praxis, auch beim Neubau, nicht immer durchführbar. Und selbst dann, und da hat der Obermeister der Schornsteinfegerinnung Trier Recht, ist nicht sichergestellt, dass es nicht zu Rauch- und Geruchsbelästigungen kommt. Seit jeher ist das Schornsteinfegerhandwerk hier beratend und aufklärend unterwegs. Gebetsmühlenartig werden die Kunden mit Kaminöfen darauf hingewiesen, unter anderem darauf, was „Brennstoff“ ist, wie viel Holz für den jeweiligen Ofen richtig ist, wie die Verbrennungsluftversorgung funktioniert.