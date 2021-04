Politik : Infame Intrige

Zum Artikel „Politiker werfen Russland gezielte Folter vor“ (TV vom 12. April) schreibt Edmund Scheuern:

Für jeden normal denkenden Menschen drängt sich der Verdacht auf, dass das russische Regime für den versuchten Giftmord an dem Putin-Gegner Alexej Nawalny verantwortlich ist. Auch in der Vergangenheit wurden in Russland immer wieder Regime-Gegner umgebracht.

Nawalny, der nach erfolgreicher lebensrettender Behandlung in Deutschland mutig nach Russland zurückkehrte, wurde dort zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte: Als Patient in lebensbedrohlichem Zustand in der Berliner Charité war er seiner Meldepflicht in Russland nicht nachgekommen.