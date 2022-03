Leserbrief : Putin bringt sich selbst und Europa in große Gefahr

Ukraine-Konflikt

Zurzeit herrscht bei uns in Europa große Besorgnis wegen des Kriegs in der Ukraine. Unser Bundeskanzler und seine Außenministerin waren in ständigem Bemühen, den Frieden zu erhalten. Doch die Diplomatie hat aufgehört, der Krieg angefangen. Putin bringt sich selbst und Europa in große Gefahr. Niemand kann die Ukraine zwingen, für welche Staatsform es sich entscheidet, auch nicht Putin.