Ihre Meinung : Gute Musik statt Motorenlärm

Verkehr

Neulich in der Christophstraße in Trier: Ein sogenannter Poser bestimmt lauthals das Geschehen. Nein, nicht er, sondern die vier Auspuffrohre an seinem Autohinterteil.

Am Sonntag sitze ich in der Messe in Sankt Matthias in Trier. Das Evangelium hört man kaum, eben durch den Lärm an der Kreuzung Aulstraße. Ich habe den Eindruck, dass das Treiben der Poser und Raser zugenommen hat Ich kann gerne auf Lärm verzichten.