Leserbrief : Gasversorgung ist ein Geschäft, die Politik ist etwas anderes!

Energieversorgng

Die Qataris sind gastfreundlich und zuvorkommend, versteht man erst einmal ihre Art und Prägung in ihrer eigenen arabischen Welt. Diese habe ich bei zahlreichen Kontakten, Meetings und Vorträgen zum Beispiel in den Energie- und Erdölministerien und in Projekten in Qatar selbst, in Mali, im Sudan, in Ägypten und im Tschad erfahren, als ich als Managing Partner einer von mir mitgegründeten Firma zur Wasser- und Bodenschatzexploration in Doha von 2010 bis 2014 lebte und arbeitete.