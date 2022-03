Leserbrief : Zu sehr den Friedenstraum geträumt

Bundeswehr

„Wir erleben eine Zeitenwende“ (Olaf Scholz) und „Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht“ (Annalena Baerbock): Das sind beschönigende Worte dafür, dass man nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion den Friedenstraum nicht nur geträumt, sondern ihm auch realpolitisch zu reichlich Raum gegeben hat (Stichworte Friedensdividende, Frieden schaffen ohne Waffen, Wandel durch Handel etc.).

Die Bundeswehr wurde von fast 495 000 Mann unter Waffen auf 184 000 Mann heruntergeschrumpft, der Anteil des Verteidigungsetats am Gesamthaushalt stark gekürzt, das Wehrmaterial bis zur Lächerlichkeit abgewrackt – zum Beispiel auf Flugzeuge, die nicht fliegen können, Panzer, die nicht fahren können, Gewehre, die nicht richtig schießen können oder Drohnen, die nicht bewaffnet werden. Der Friedenstraum ist nun ausgeträumt, wir sind mehr oder weniger zurück im Kalten Krieg. Von 1970 bis 1992 gaben wir durchschnittlich 3,1 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes (BIP) für Verteidigung aus, vorher im Aufbau der Bundeswehr noch mehr. Danach allerdings ging es unter die im Jahr 2002 in der Nato gemeinsam festgelegte Zielgröße von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. In der heutigen Situation fehlen nach meinen Berechnungen die in den letzten 20 Jahren unterhalb des Nato-Ziels „eingesparten“ Verteidigungsausgaben, insgesamt etwa 350 Milliarden Euro.