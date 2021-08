Lesermeinung : Nicht zusehen, wie Menschen jeden Tag um ihr Leben fürchten müssen

Afghanistan

Nun stellt sich natürlich die Frage, was jetzt zu tun ist? Dürfen wir einfach so zusehen, wie Tausende Menschen in einem Kalifat unter Islamisten jeden Tag um ihr Leben fürchten müssen? Dürfen wir zusehen, wie Meinungs- und Pressefreiheit und die Stellung der Frau in der Gesellschaft einfach so zunichte gemacht werden?