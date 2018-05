Polizei nimmt mutmaßlich gewalttätigen Ehemann fest

Ihr Name

Als die Beamten ihn gegen 17.20 Uhr des gemeinsamen Hauses des Ehepaars verwiesen und verhafteten, habe er unter Alkoholeinfluss gestanden, schreibt die Polizei im Bericht. Er sei dann zunächst ins Gefängnis nach Schrassig bei Luxemburg-Stadt gebracht und später einem Untersuchungsrichter vorgeführt worden. Ein Haftbefehl wurde bislang nicht erlassen.

Schieren liegt in der Nähe von Ettelbrück, unweit der deutschen Grenze. Nicht weit entfernt befinden sich die Orte Wallendorf, Bollendorf und Roth an der Our.