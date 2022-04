Der GArten im April : Ein Hoch auf das Hochbeet

Hochbeete kannte man schon zu Luthers Zeiten im Mittelalter. Wo der Untergrund, wie auf dem felsigen Grund der Wartburg, keine Anbaufläche hergab, gärtnerte man im erdgefüllten Kastenbeet. Die Kulturmethode erlebt eine Renaissance. Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Trier TV-Garten im April: Die Saison im Nutzgarten nimmt Fahrt auf. Dabei entdecken immer mehr Menschen die Lust am Hochbeet-Gärtnern.

Hochbeete liegen im Trend und werden besonders gerne für den Gemüse- und Kräuteranbau genutzt. Als überschaubarer Küchengarten sind die erhöhten Beete praktisch überall einsetzbar. Voraussetzung: Die Fläche liegt mindestens vier bis fünf Stunden pro Tag in der Sonne. Schattiger sollte es für Gemüse nicht sein. Mehr Licht kommt wärmeliebenden Kulturen wie Tomaten, Paprika und Auberginen zugute. Der Standort kann mit einem Hochbeet sogar auf versiegelten Flächen liegen. Von der Terrasse bis zum Innenhof im urbanen Raum lässt sich ein Hochbeet überall aufbauen. Auf Balkonen muss man die Traglast berücksichtigen.

Leichter hat man es mit erdverbundenen Hochbeeten, die direkt im Garten oder auf dem Rasen platziert werden. Nicht mehr in gebückter Haltung gärtnern, ist ein Argument, das für Hochbeete spricht. Die Höhe lässt sich an die Körpergröße anpassen.

Extra Die Schichtung im Hochbeet Die unterste Schicht besteht aus 20 bis 30 Zentimeter groben Strauch- und Baumschnitts. Die Schicht aus Ästen und gehäckseltem Zweigwerk deckt man, wenn vorhanden mit umgedrehten Grassoden ab. Darüber kommt eine fünf bis zehn Zentimeter dicke Lage aus Laub, Staudenresten und Grasschnitt. Es folgt eine 20 bis 30 Zentimeter hohe Schicht aus Rohkompost. Wer hat, mischt ihn mit halb verrottetem Tiermist. Darauf füllt man die 20 bis 30 Zentimeter hohe Pflanzschicht. Sie besteht idealerweise aus humoser Gartenerde, die man mit reifem Kompost mischt, wahlweise Pflanzerde. Für alle Schichten werden bereits Fertigsubstrate angeboten. Bei erdverbundenen Hochbeeten unten den Hasendraht nicht vergessen. Das sperrt Wühlmäuse aus. In kleineren Hochbeeten bevorzugt man die Pflanzkastenfüllung: Wie im Kübel kommt unten eine zirka 30 Zentimeter dicke Drainageschicht (Bauschutt, Tongranulat), die man mit Sand oder Splitt auffüllt. Darüber legt man ein wasserdurchlässiges Vlies und füllt bis zum Rand mit Hochbeeterde auf.

Wie hoch man das Beet plant, richtet sich aber auch nach der Bepflanzung. Sollen in dem Hochbeet beispielsweise nur Stabtomaten kultiviert werden, muss es nicht höher als 40 Zentimeter sein.

Weitere Vorteile des auch strukturierenden Gestaltungselementes Hochbeet ist die leichtere Handhabung praktischer Pflegearbeiten. Unkraut und Schädlinge hat man schneller im Blick, weil man näher dran ist. Schnecken hält man mit einem leicht anzubringenden Schneckenzaun außen vor. Durch die Verrottung der organischen Füllung im Inneren (siehe Extra: Schichtung) ist der Boden früher warm als in herkömmlichen Beeten. Aussaaten können früher beginnen.

Einer der wenigen Nachteile im Hochbeet ist der höhere Wasserverbrauch. Durch den erhöhten Aufbau sind die Seitenwände exponiert und erhitzen sich bei Sonnenschein schnell. Zusätzlich wird es von innen warm, wo die Umsetzungsprozesse der befüllten Schichten in Gang kommen. Im Hochbeet verdunstet Wasser daher schneller als in vergleichbar großen Bodenbeeten. Gerade im Frühjahr, wenn die Pflanzen aufwachsen, muss man mit dem Gießen hinterher sein.

Was die Gartenarbeiten betrifft, unterscheiden sich Hochbeete und herkömmliche Nutzgartenbeete nur geringfügig. Der größte Unterschied: In bestehenden Hochbeeten ist die Erde zu Beginn der Saison gesackt. Die erste Pflegemaßnahme nach dem Abräumen ist daher die Erneuerung der obersten Schicht. Wer eigenen Kompost hat, füllt damit bis zum Rand auf. Ansonsten nimmt man Gemüse- oder Universalerde. Eine komplette Neubefüllung wird meist nach drei bis vier Jahren sinnvoll. Hat man die im Herbst nicht mehr geschafft, bietet sich das Frühjahr an.

Nun kann es losgehen. Aber Achtung: Sehr hohe Arten wie Mais beschatten andere. Was stark in die Breite geht wie Kohlköpfe, oder gar wuchert wie Topinambur nimmt zu viel Platz weg. Ausladende Kürbis- und Zucchinipflanzen setzt man, wenn überhaupt, an den Rand, wo sie runterranken können. Der Platz auf dem Hochbeet ist begrenzt. Darauf hat der Handel reagiert und Minigemüse entwickelt. Snackpaprika oder Mini-Auberginen beispielsweise bleiben nicht nur kleiner, sondern reifen auch schneller. Kurze Kulturdauer bietet sich auf Hochbeeten an. Salat und Radieschen gehören zu den Rennern.

Buch: „365 Tage Hochbeet“ Foto: GU-Verlag