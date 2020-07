Gesellschaft : Ehepaarproblem: Was hilft, wenn die Luft raus ist

Ehepaarproblem: Was hilft, wenn die Luft raus ist

Trier Leser fragten am TV-Telefon zum Thema „Lange Partnerschaft“ – Expertinnen antworten.

Wer hilft, wenn nach vielen Jahren Seite an Seite Paare feststellen, dass sie sich nichts mehr zu sagen haben, sie selten gemeinsam glücklich sind und sich die Interessen in gegensätzliche Richtungen entwickelt haben. Die Experten bei der TV-Telefonaktion geben Tipps:



Mein Mann und ich sind schon viele Jahre zusammen und es ist etwas vorgefallen, was mich sehr beschäftigt. Aber es gibt auch sehr viel Gutes und Verlässliches in unserer Ehe. Leider blockt mein Mann alle Gespräche über das belastende Thema ab. Er kann nicht verstehen, dass ich so darunter leide.