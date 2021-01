Verbraucher : Finanzamt organisiert sich um: eingeschränkte Zeiten

Trier () Aufgrund interner Umorganisation im Bereich der Einkommensteuerveranlagung ist das Finanzamt Trier vom 8. bis 19. Februar nur eingeschränkt telefonisch erreichbar. Für Rückfragen in Einzelfällen steht ausschließlich die Telefonnummer zur Verfügung: 0651-936034040. Das Service Center des Finanzamts Trier ist pandemiebedingt für Terminvereinbarungen oder allgemeine Rückfragen ab dem 8. Februar unter der neuen Rufnummer 0651-936034700 erreichbar.

Ersatzweise können Anfragen an die E-Mail-Adresse Service-Center.01@fa-tr.fin-rlp.de gerichtet werden, die in der Reihenfolge des Eingangs beantwortet werden. Im Übrigen bleibt der Postweg.Im Rahmen der Umorganisation ändern sich in den meisten Fällen die zuständigen Ansprechpartner und sämtliche Kontaktdaten.