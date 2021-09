Kolumne Hauptsache gesund! : Attacke! Man sollte seinen Feind kennen

Eine Erklärung der Wirkweise der Corona Impfung nicht nur für Kinder: Ein Spruch aus der Militärgeschichte ? Nein, sehr aktuell! Unser gemeinsamer Feind heißt Coronavirus. Es ist ein bekapseltes Virus, das sich mit seinen Spike-Füßchen an unserem Lungengewebe festkrallt.

Es wird durch den Atem anderer in die Luft gehustet, das Aerosol (kleinste Teilchen unseres Speichels) atmen wir wieder ein, das Coronavirus schafft es in unsere Atemwege. Kaum dort angekommen krallt es sich fest, verankert seine Füßchen mit den Spikes. Diese sind mit Widerhaken versehen, so dass wir sie nicht wieder aushusten können. Dann injiziert das Virus per Kanüle seine Erbsubstanz (DNA genannt) in unsere Atemwegszellen. Dort gibt die dann unseren Zellen den Befehl, das Virus millionenfach zu vermehren. Dies führt dazu, dass wir starken Husten und Atemprobleme bekommen können .