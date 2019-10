Pflege : Vortrag zur Pflegeversicherung

Trier () Wer erhält Leistungen der Pflegeversicherung? Und wie werden sie beantragt? Wie erfolgt die Zuordnung in die neuen Pflegegrade? Wie begutachtet der Medizinische Dienst der Krankenversicherung die Pflegebedürftigkeit?

Diese und andere Fragen beschäftigen viele Menschen mit Pflegebedarf. Pflegeexpertin Gisela Rohmann von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz informiert dazu in einem Vortrag in der Verbraucherberatung in Trier, Fleischstraße 77. Die Referentin erläutert den Pflegebedürftigkeitsbegriff, das Begutachtungsverfahren, in dem die Pflegebedürftigkeit festgestellt wird, und die Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade. Die Leistungen der Pflegeversicherung stellt sie im Überblick vor. Der Vortrag findet statt am Freitag, 25. Oktober, 11 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei.