In NRW soll es mehr Kontrollen in Shisha-Bars geben

Betreiber von Shisha-Bars in NRW müssen in Zukunft mit verstärkten Kontrollen rechnen. Zudem könnten sie verpflichtet werden, Kohlenmonoxid-Melder zu installieren. In den vergangenen Monaten hatten in NRW mehrere Besucher von Shisha-Bars Kohlenmonoxid-Vergiftungen erlitten.