Unternehmen : Von heute an gelten Anträge für Zuschüsse des Bundes

Von heute an gelten Anträge für Zuschüsse des Bundes

Mainz/Trier () Solo-Selbstständige, Freiberufler und Kleinunternehmen haben vom heutigen Montag an die Möglichkeit, Zuschüsse aus dem Sofortprogramm des Bundes zu beantragen.

Kurt Krautscheid, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern Rheinland-Pfalz betonte: „Es gilt nun alle möglichen Ressourcen einzusetzen, um eine zügige Bearbeitung der Anträge und Auszahlung der Mittel an die Betriebe zu ermöglichen. Für viele Unternehmen zählt hier jeder Tag.“

Anträge nimmt ausschließlich die die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) per E-Mail, postalisch oder per Fax an. E-Mail-Adresse: CSH@isb.rlp.de, Faxnummer: 06131-6172-1159