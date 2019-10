Blaulicht : 17-jähriger Schweicher mit Motorrad verunglückt

Schweich Bei Schweich ist am Montagabend um 20.13 Uhr ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Der 17-Jährige wurde in Höhe des Wohngebiets Ermesgraben von einem aus Trier kommenden links abbiegenden 24-jährigen VW-Fahrer aus Wittlich übersehen. Der Motorradfahrer prallte mit seiner 125er in die Seite des Autos und verletzte sich dabei so schwer, dass er in ein Trierer Krankenhaus gebracht werden musste.