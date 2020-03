FREIZEIT : Ab in den Garten!

Reinhold Ittenbach aus Röhl nutzt das gute Wetter, um seinen Garten auf Vordermann zu bringen. Foto: Christian Altmayer. Foto: TV/Christian Altmayer

Röhl (cha) Was tun in Zeiten von Corona, Ausgangsbeschränkungen und Kontaktvorschriften? „Raus in die Natur“ ist das Motto von Reinhold Ittenbach aus Röhl (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Er nutzt das gute Wetter, um seinen Garten auf Vordermann zu bringen.



