Bauarbeiten in der Prümer Oberbergstraße: : Der nächste Abschnitt ist bereits aufgerissen

Prüm Die Erneuerung einiger Prümer Stadtadern ist noch längst nicht abgeschlossen: Inzwischen ist das nächste Stück in der Oberbergstraße in Angriff genommen worden. Nach der Urlaubspause folgt der Schneifelweg.

Ein Durchkommen per Auto ist deshalb aktuell nicht möglich. Die Firma plant, bis zum Urlaubsbeginn in zwei Wochen aber den aufgerissenen Abschnitt so herzurichten, dass man dennoch während der Ferienpause durchfahren kann. Danach gehen die Arbeiten weiter. Sobald es wieder losgehe, könne man aber vorerst wieder nicht durchfahren, sagt Geschäftsführer Horst Backes. „Denn im August beginnen die Pflasterarbeiten auf dem zweiten Bauabschnitt. Und wahrscheinlich Mitte August wird die Tiefbaukolonne mit den Arbeiten am Schneifelweg beginnen, da wollen wir zweigleisig fahren.“