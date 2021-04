Politik : SPD: Gleich zwei Kandidaten für Bundestagswahl

Bitburg Die Zeichen bei der Eifeler SPD stehen auf Kampfkandidatur. Denn für den Bundestagswahlkreis 202 will sich noch ein zweiter Sozialdemokrat bewerben: Nach Lena Werner aus Wittlich wirft nun auch Celestino Gombo aus Bitburg seinen Hut in den Ring.

„Ja, ich will in den Bundestag“, erklärt der 23-jährige Finanzberater auf TV-Anfrage. Somit gehen gleich zwei sehr junge Kandidaten bei der Wahlversammlung am 22. April in Bitburg an den Start. Mitbewerberin Lena Werner aus Wittlich ist 26 Jahre alt und wird von den Kreisvorständen in der Vulkaneifel, im Eifelkreis und im Kreis Bernkastel-Wittlich unterstützt. Warum Gombo, der auch im Bitburger Stadtrat sitzt, gegen die Genossin antreten will? Das erzählt der Eifeler bald in einem ausführlichen Interview.