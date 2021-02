Corona-Pandemie : Corona-Mutation breitet sich im Eifelkreis aus

Bitburg (de) Die Mutationen des Coronavirus setzen sich auch im Eifelkreis durch. Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle ist nach dem Wochenende von 97 auf 101 gestiegen – dabei handelt es sich in 53 Fällen (52,5 Prozent) um Virusmutationen.

Die britische Variante wurde am Freitag auch bei drei Erzieherinnen der Dudeldorfer Kita Maria Königin sowie zehn Erzieherinnen und zehn Kindern der Bitburger Kita Liebfrauen nachgewiesen (der TV berichtete). Die Ergebnisse der breitflächigen Testungen direkter Kontaktpersonen stehen noch aus. Sie werden gegen Mitte der Woche erwartet. Wahrscheinlich sind weitere Kinder der beiden Einrichtungen sowie die Eltern der infizierten Kinder und eventuell auch Kontaktpersonen oder Arbeitskollegen der Eltern infiziert.

Landrat Joachim Streit hebt die Bedeutung von Abstand- und Hygieneregeln hervor: „Wenn man das beachtet, sind die Mutatation auch nicht gefährlicher als das bisherige Virus.“ Er stellt allerdings die Öffnung von Schulen und den Kita-Regelbetrieb in Frage. Da sich dort mehrere Menschen längere Zeit in geschlossenen Räumen aufhalten. „Fachpersonal wie Lehrer und Erzieherinnen in dieser Situation ungeimpft arbeiten zu lassen, halte ich für nicht gerechtfertigt“, sagt Streit.