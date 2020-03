Stadtentwicklung : Hahn-Terrasse: Markierung steht

Markiert: der Behindertenparkplatz an der Hahnplatzterrasse. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Der Behindertenparkplatz auf der Fläche ist eingerichtet. Jetzt müssen es nur noch alle hinbekommen, sich auch daran zu halten.

Was waren das, vor Corona, noch Zeiten, als es in Prüm offenbar kein größeres Problem gab als das mit dem Parken. Genauer: mit dem Falschparken an der oberen Hahnplatzterrasse (der TV berichtete).