Kommentar : Der Protest der Orenhofener ist berechtigt

Orenhofen Es ist ein schlechter Witz, dass der Ausbau des ÖPNV in der Region dazu führt, dass Verbindungen noch schlechter werden, als sie waren.

Dass vergleichweise große Orte wie Orenhofen, Binsfeld Spangdahlem jahrelang abgeschnitten von Trier bleiben, weil sie das Pech haben an Kreisgrenzen zu liegen.

Hier wird wieder einmal deutlich, wie schlecht die Linienbündel geplant wurden. In diesem Fall nämlich: völlig am Bürger vorbei. Behörden und Politik scheint das aber nicht weiter zu kümmern. Auf den berechtigten Protest reagieren sie mit Rechtfertigungen, nach dem Motto: „Was habt ihr denn? Wir bringen euch doch zweimal am Tag zum Bahnhof.“ Ansonsten ist zwei Jahre warten angesagt.