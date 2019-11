Kommentar : Der Protest hat sich gelohnt

Die Entscheidung für wiederkehrende Beiträge war denkbar knapp und lässt die Anwohner der Eltzstraße aufatmen. Nun werden die Kosten für den Ausbau dieser und aller folgender Straßen in dem Stadtteil auf alle Grundstücks- und Wohnungseigentümer verteilt.

Das ändert nichts an den Fehlern von Verwaltung und Stadtrat, den Ausbau der Straße um Jahre hinauszuzögern, wodurch sich die Kosten verdoppelt haben. Haftbar gemacht werden kann dafür allerdings niemand, auch wenn das nicht jeder in Pfalzel versteht.

Dem heftigen und öffentlichkeitswirksamen Protest aus der Eltzstraße ist es zu verdanken, dass die Stadt von ihrer Position abgerückt ist, dass hier und in weiteren Stadtteilen nur Einmalbeiträge möglich sind. Das macht die Entscheidung in Pfalzel zum Präzedenzfall zum Beispiel für Euren und Zewen und verdient ein Kompliment. Auf Druck kann die Verwaltung also auch dazulernen.