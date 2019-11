Disco : 40 Jahre „Disco-ssion“ in Trier

Trier Das evangelische Gemeindezentrum mit Jugendetage öffnete am 4. Mai 1979 im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Trier. Der Name „Disco-ssion“ war damals Programm, hier konnte in den 80ern auch über Atomkraft oder Wehrdienstverweigerung diskutiert werden, über Leistungskurse und Studienfächer.

Nach 124 Tanzveranstaltungen stellte das „Disco-ssions“-Team die Arbeit 1986 vorübergehend ein. Am 11. November 2017 kam es zum Revival der Jugendtanzveranstaltung mit den gleichen Gästen wie damals.