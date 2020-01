Prominente Gäste im Haus Beda : Ein Hauch von Hollywood im Haus Beda

Info

Foto: Tv/Agentur

Sky du Mont wurde am 20. Mai 1947 in Buenos Aires, Argentinien geboren. Seine Eltern hatten Deutschland zuvor verlassen und waren nach Argentinien übergesiedelt. Du Mont besuchte die Schule in Großbritannien. Sein Abitur absolvierte er in der Schweiz. Ab dem Jahr 1969 machte er in München eine Ausbildung zum Schauspieler. Im Anschluss daran begann Sky du Mont, Theater zu spielen. Laut „Who’s Who“ gehört er zu den erfolgreichsten Vertretern des deutschen Fernsehens. Er ist aber auch international ein anerkannter Star, der in amerikanischen, englischen und französischen Produktionen mitspielt. Neben Auftritten in der deutschen Krimiserie „Derrick“, in den deutschen Kinofilmen „Otto – Der Film“, „Der Schuh des Manitu“ oder in dem TV-Film „Kein Mann für eine Nacht“ wirkte Sky du Mont in der amerikanischen Soap-Serie „Gerneral Hospital“ oder in der amerikanischen Kinoproduktion „Eyes Wide Shut“ neben Tom Cruise und Nicole Kidman mit. (Quelle: Who’s Who, the people lexicon)