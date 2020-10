Natur erleben : Info-Wanderung im Kammerwald

Körperich Während einer circa zweistündigen Wanderung erläutert Förster Martin Lotze die Maßnahmen, die zu einem klimastabilen Wald führen sollen. Zusätzlich gibt er bei der Informationswanderung Tipps dazu, was jeder Einzelne gegen den Klimawandel tun kann.

Start ist am Mittwoch, 21. Oktober, um 14 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz „Lauftreff Kammerwald“ bei Körperich-Obersgegen. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt, eine Teilnahme ist daher nur nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an martin.lotze@wald-rlp.de möglich.