Vereine : Geschichtsverein mit neuem Internetauftritt

Prüm (red) Der Geschichtsverein Prümer Land startet ins Jahr 2021. Soll soll in Kürze die erste Ausgabe der Vereinszeitschrift „Der Prümer Landbote“ bei allen Mitgliedern eintreffen. Zudem hat der Verein eine neugestaltete Internetseite, die man sich unter www.gvpl.de ansehen kann.

Wer an einer Mitgliedschaft im Geschichtsverein interessiert ist, kann kostenfrei ein Probeexemplar des „Prümer Landboten“ per E-Mail an geschichtsverein-pruemerland@t-online.de oder unter Telefon 06551/3799 anfordern.