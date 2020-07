Giftige Pflanze : Kleiner Erfolg im Kampf gegen großes Gewächs - Riesenbärenklau ist in der Eifel ein Problem

Info

(aff) Vermutlich im 19. Jahrhundert wurde der Riesenbärenklau aus dem Kaukasus als Zierpflanze nach Mitteleuropa eingeführt. Die Pflanze gehört zu den Doldenblütlern und wird auch Herkulesstaude oder Bärenkralle genannt. Die Staude wächst in der Regel zweijährig, im zweiten Jahr schießt sie oft in kurzer Zeit nach oben und wird bis zu drei Meter hoch. Die größte bisher gemessene Pflanze, die ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen wurde, erreichte eine Höhe von 3,65 Metern. Die Wurzeln reichen bis zu 60 Zentimeter in die Erde. Pro Pflanze können bis zu 30 000 Samen erzeugt werden, die im Boden bis zu sieben Jahren keimfähig sind. Sie sind nicht flugfähig, aber schwimmen sehr gut. So verbreitet sich der Riesen-Bärenklau besonders schnell an fließenden Gewässern. Der Saft der Pflanze wirkt bei Hautkontakt phototoxisch, das heißt, bei Sonneneinstrahlung entfaltet sich erst die ganze Kraft des Gifts und führt zu schweren Verbrennungen.