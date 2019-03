(pap) Fast 450 Bürger wohnen in Gilzem in der VG Südeifel, das im Jahr 1212 erstmals erwähnt wurde. Laut Ortsvorsteherin Martina Thies engagieren sich auch viele in den örtlichen Vereinen. „Ob Frauengemeinschaft, Freiwillige Feuerwehr, Sportverein Gilzem-Eisenach-Meckel, Gesangverein Eintracht 1865 Gilzem oder Sportkegler SK Eifelland Gilzem – alle sind im Dorf und für das Dorf aktiv“, sagt sie.

2015 hat die Ortsgemeinde am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilgenommen. Martina Thies: „Danach ging es los mit dem Zukunftscheck Dorf.“ Der Abschlussbericht mit vielen Maßnahmen sei dann in der Abschlussveranstaltung im Dezember 2017 überreicht worden. „Leider fehlt der Ortsgemeinde das nötige ‚Kleingeld‘, um viele dieser Maßnahmen auch umzusetzen. Einige Projekte sind – in Eigenleistung und durch Spendengelder – angelaufen oder sind kurz vor dem Start.“

Gilzem war auch schon im Fernsehen. Thies: „Im Herbst 2017 war im Auftrag des SWR für die Serie ‚Hierzuland‘ ein Reporter- und Kamerateam in Gilzem und hat einen Beitrag über die Hauptstraße gedreht, der in der Mediathek angeschaut werden kann.“ In der Hauptstraße steht auch ein Kulturdenkmal – die renovierte alte Kapelle Johannes der Täufer aus dem Jahr 1782.

„Wir sind froh, noch einen Dorfladen und ein Gasthaus zu haben. Außerdem gibt es eine Speisewirtschaft auf dem Weinsfelder Hof. Auch viele Bräuche werden hochgehalten, in die alle Generationen gerne eingebunden werden. Dazu gehören das Hüttenbrennen und das Klappern.“

Als nächste Aktion steht in Gilzem der Umwelttag „Aktion saubere Landschaft“ am Samstag, 30. März, ab 9.30 Uhr an. Alle Freiwilligen treffen sich am Dorfgemeinschaftshaus und räumen den Müll und Unrat, der in der Landschaft liegt, auf. „Hier sind vor allem unsere Kinder und Jugendlichen für ihr Engagement zu erwähnen. Ich bin mir sicher, dass diese Generation künftig keinen Müll in der Natur entsorgt.“