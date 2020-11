Schickt uns Bilder im Kostüm : Macht mit beim virtuellen Fastnachts-Start!

Foto: dpa/Oliver Berg

Ein kleiner Trost für alle Narren, die den Auftakt der Session nicht feiern dürfen: Bei unserem virtuellen Fastnachts-Start am 11.11. zeigen wir alle Narren in ihren Kostümen. Und so geht das:

Helau und Alaaf an alle Narren! Leider können aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr keine Karnevalsveranstaltungen stattfinden. Wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, ein Bild von Ihnen in Ihrem Faschingskostüm im Trierischen Volksfreund zu veröffentlichen. Zeigen Sie uns, in welcher Verkleidung Sie Fastnacht feiern würden! Senden Sie Ihr Foto an

service@volksfreund.de

Die schönsten Einsendungen werden im Trierischen Volksfreund zum 11. November 2020 veröffentlicht. Bitte fügen Sie Vor- und Nachname, Wohnort und für interne Rückfragen Ihre Telefonnummer hinzu. Schreiben Sie gerne ein paar Zeilen zu dem Bild. Die Fotos benötigen eine Auflösung von mindestens 1700 Pixeln in der Breite (Dateigröße mindestens 1 MB).