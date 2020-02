Fastnacht : Karnevalistische Predigt in Reimform mit Kritik an Politik und Kirche

Fastnachtsmesse in Oberweis. Foto: TV/Katholisches Pfarramt Rittersdorf

Oberweis (red) Zum dritten Mal gab es eine Karnevalsmesse in der Oberweiser Pfarrkirche. Ein besonderer Zufall in diesem Jahr, dass es am Valentinstag stattfand. So formulierte Pfarrer Fochs in seiner Büttenpredigt auch ein kleines Liebesgedicht.



