Fastnacht : Rosetta erorbert Speicher

Speicher (red) Wie bereits zur Session 2019 durfte auch in diesem Jahr die Sängerin „Rosetta Wild“ auf der Bühne des KV Schnipp Schnapp die Lachmuskeln des Publikums in der ausverkauften Narrhalla mit Gesang und illustren Geschichten begeistern. In der großen Zirkusmanege der KV Schnipp Schnapp feierte das Publikum ausgelassen mit den Zirkusakteuren. Mit großer Vorfreude auf den Umzug in Speicher am 22. Februar und der Verpflichtung von Rosetta für 2021 ruft die Dragqueen ein dreifaches „Speicher Schnipp Schnapp“. Foto: tv/Ralf Schröder