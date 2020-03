Coronavirus : Schutz vor dem Virus: Krankenhäuser verfügen strengere Besuchsregeln

Bitburg/Prüm Die Krankenhäuser in Bitburg und Prüm haben ihre Besuchsregelung deutlich verschärft: Prüm lässt praktisch niemanden mehr ins Haus, Bitburg nur noch einen Besucher am Tag pro Patient – und nur zu reduzierten Zeiten.

Schleuse zu: Wer in diesen Tagen das St.-Joseph-Krankenhaus Prüm betreten will, wird im Eingang hinter der ersten von zwei Schiebetüren aufgehalten. Die zweite Tür bleibt geschlossen. Diese Tür, sagt Geschäftsführer Theo Korth, „öffnet sich erst nach einer Befragung. Wenn das aber ein Besucher ist, dann weisen wir ihn ab.“

Ausnahmen gelten nur bei todkranken Patienten. Deren Angehörige lasse man hinein. Wenn ansonsten jemand für einen Verwandten oder Bekannten etwas mitbringe, was dieser benötige – Kleidung zum Beispiel – sorge man dafür, dass ein Krankenhausmitarbeiter zur Pforte komme und das abhole.