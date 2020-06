Bürger wünscht sich aber auch frühere Sitzungen : Kreistag soll auf Sendung gehen

Bitburg-Prüm Der Kreistag hat sich am Montag dafür ausgesprochen, Sitzungen als Livestream im Internet zu übertragen.

Der Antrag der CDU-Fraktion wurde einstimmig angenommen und das Thema an den Kreisausschuss weitergereicht. „Videoübertragungen können aber nicht die Präsenz der Bürger ersetzen“, merkt David Cuervo Müller, Vorsitzender der Jungsozialsten, in der Einwohnerfragestunde an. „Wäre es nicht im Sinne der Transparenz, die Sitzungen nicht am frühen Nachmittag, sondern nach Feierabend, abzuhalten?“, fragt er daher in die Runde. Landrat Joachim Streit kündigte daraufhin an, auch dieses Thema im Ältestenrat anzusprechen.