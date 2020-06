Naturschutz : Fledermäuse haben Wohnungsnot

Bitburg/Wittlich/Trier Der Naturschutzbund (Nabu) ruft dazu auf, die Tiere am ersten Juni-Wochenende zu zählen.

(red) Unauffällig und verborgen: Heimlich leben Fledermäuse als unsere Untermieter in Kellern, an Fassaden oder Dächern. Über Fledermausarten, die fast ausschließlich an Gebäuden leben, ist nur wenig bekannt und doch sind auch bei den klassischen „Gebäudefledermäusen“ Rückgänge zu verzeichnen. Um mehr über die Vorkommen im Land zu erfahren, bittet der Naturschutzbund (Nabu) Rheinland-Pfalz um die Teilnahme am Fledermauszensus vom 5. bis 7. Juni.