Freizeit : Vulkanlandschaft und Steinzeitjäger entdecken

Daun/Bad-Bertrich (red) Der Natur- und Unesco Global Geopark Vulkaneifel bietet am Samstag, 27. Juli, ab 13.30 Uhr die Naturerlebniswanderung „Zwischen Kratern und Vulkanen“ um Bad Bertrich an. Die etwa dreistündige Wanderung durch die Vulkanlandschaft beginnt mit der Geschichte über das Heilbad Bertrich.

Das Erlebnisprogramm für Kinder „Steinzeitjäger“ im Gerolsteiner Land gibt es am Montag, 29. Juli, ab 14 Uhr. Die Teilnehmer begeben sich auf die Spuren der Steinzeitmenschen, besuchen ihre Höhle und ergründen das Leben der ersten „Gerolsteiner“. Das Programm ist geeignet für Kinder von sechs bis 13 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Treffpunkt ist an der Tourist-Info Gerolstein. Die Teilnahmegebühr kostet 7,50 Euro. Anmeldung bei der Tourist-Information Gerolstein, Telefon 06591/133100, E-Mail touristinfo@gerolsteiner-land.de