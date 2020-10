Telekommunikation : Neuer 50 Meter Mobilfunk-Turm bei Badem ist fast fertig

Funkmast Badem Foto: tv/Rudolf Höser

Badem (aff) Er ragt bereits 50 Meter in die Höhe und kann, sollte nichts mehr dazwischen kommen, schon zum Monatsende in Betrieb genommen werden: mit dem seit August aufgebauten Mobilfunkmast dürfte so manches Funkloch im Eifelkreis Bitburg-Prüm demnächst verschwinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Auffenberg

Die Deutsche Funkturm baut im Auftrag der Telekom den Mast. „Badem bekommt einen modernen und zukunftsfähigen Mobilfunkstandort. In erster Linie werden Telekom-Kunden von unserem Mast profitieren, wir bieten unseren Standort aber auch allen anderen Mobilfunkanbietern an, so dass keine zusätzlichen Masten errichtet werden müssen“, sagt Bruno Jacobfeuerborn, Geschäftsführer Deutsche Funkturm.

„Immer mehr Menschen sind gleichzeitig im Netz unterwegs. Sie tauschen Fotos und Videos oder arbeiten mobil. Deshalb erhöhen wir ständig Geschwindigkeit und Kapazität in unserem Netz“, sagt Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie Telekom Deutschland.