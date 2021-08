Stadtentwicklung : Neugestaltung des Platzes um die Bitburger Liebfrauenkirche – Jetzt ist der letzte Abschnitt dran

BITBURG Mit etwas Verzögerung sollen noch im August die Arbeiten zur Neugestaltung des Platzes rund um die Bitburger Liebfrauenkirche starten.

Am Grünen See sind die Arbeiten soweit abgeschlossen, als nächstes geht es nun einige Stufen aufwärts auf der anderen Seite des Rathauses weiter. Zum Ende der Sommerferien soll dort die Umgestaltung des kompletten Bereichs rund um die Liebfrauenkirche starten. Das auf zwei Jahre angelegte Projekt ist in fünf Bauabschnitte eingeteilt, und mit dem Bereich zwischen Liebfrauenkirche und Rathaus geht es los.