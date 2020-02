Landwirtschaft : Ohne Stress mehr Milch

Fließem Die Kühe sind das Kapital des Milchbauern. Um damit Geld zu verdienen, müssen sich die Tiere wohlfühlen. Was der Landwirt dafür tun kann, haben Milchbauern bei der Rinderunion West bei einem Vortrag erfahren.

Mehr Kühe, mehr Milch, diese Rechnung geht nach Ansicht von Bernd Broich von der Futtermittel-Firma Diamond V nicht so einfach auf. Denn nur wenn es den Kühen gut geht, dann könne auch Geld verdient werden, machte Broich bei seinem Vortrag deutlich.

Und Faktoren dafür gebe es viele, führt Broich weiter aus. Doch zunächst erklärt er, was Stress überhaupt bedeutet. Es handele sich dabei um die Alarmbereitschaft des Organismus, ser dich auf höhre Leistungsbereitschaft einstellt. Das sei zunächst einmal nicht negativ.

Doch wenn diese Belastungen zu lange andauern, könne das Immunsystem geschwächt werden. Und das kann zum sogenannte „Leaky gut“, einem durchlässigen Darm führen. Wird durch Stress die Darmwand durchlässig, können Bakterien vom Darm über das Blut in den Körper gelangen. Dadurch können Entzündungsreaktionen entstehen.

Außerdem sprach er sich dafür aus, gerade bei Tieren, die rund um die Uhr mit Melkrobotern gemolken werden, auch rund um die Uhr Futter vorzuhalten. „Jeder Happen, den die Kuh mehr frisst, damit verdienen Sie ihr Geld“, sagt Broich. Er plädierte auch für Fressgitter. Das heißt, dass es Öffnungen für jede Kuh gibt, die dann in gleichem Abstand voneinander fressen könnten. Die andere Möglichkeit seien Nackenstange, bei denen schwächere Tiere aber öfter benachteiligt sind. Auch bei der Tränke spricht sich der Referent dafür aus, mehrere Plätze anzubieten, damit eben auch die schwächeren Tiere zu Zuge kommen.

Was Kühen außerdem viel Stress bereitet, sei die Hitze. Hier stellt Broich eine These auf, die für Gelächter bei den Landwirten sorgt. „Die Enkelin gibt mehr Milch, wenn die Oma gut gekühlt wurde.“ Das heißt im Klartext, dass es von Vorteil ist, Kühe, die kurz vor dem Kalben stehen, was oft im Sommer der Fall ist, Kühlung zu verschaffen. Das würde nicht nur die Milchleistung der Kuh nach dem Abkalben steigern. Auch das Kalb, das von einer Mutter geboren wurde, die keinem Hitzestress ausgesetzt war, würde mehr Milch geben. Dieser Effekt sei sogar bei der nachfolgenden Generation noch zu erkennen.