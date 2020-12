Rotoren dürften sich frühestens 2024 drehen : Orenhofener sprechen sich für Windpark aus

Orenhofen Die Firma Juwi plant einen Windpark zwischen Orenhofen, Heidweiler und Greverath. Es wären die ersten Räder, sowohl in der Verbandsgemeinde Speicher als auch im Wittlicher Land. Eine Hürde auf dem langen Weg zum Bau hat die Gemeinde Orenhofen nun genommen, und den Bebauungsplan abgesegnet.

Die Firma Juwi plant einen Windpark zwischen Orenhofen, Heidweiler und Greverath. Sollte daraus was werden, würden dort die ersten 19 Windräder sowohl in der Verbandsgemeinde Speicher als auch im Wittlicher Land entstehen (der TV berichtete). Der Weg dahin ist allerdings lang und voller bürokratischer Hürden. Pressesprecher Felix Wächter rechnet daher nicht damit, dass sich vor dem Frühjahr 2024 etwas auf dem rund 416 Hektar großen Gelände tut.

Zumindest ein Schrittchen weitergekommen ist das Vorhaben aber in der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung in Orenhofen, in der sich das Gremium sich einstimmig für den Windpark ausgesprochen hat. Ortsbürgermeister Wolfgang Horn (SPD) sagt: „Wir können so etwas für den Umweltschutz und die Gemeindekasse tun.“ Was angesichts des noch zu stemmenden Millionenprojektes, der Sanierung der Grundschule im Ort, Sinn ergibt. Zuvor hatte bereits der Gemeinderat Niersbach grünes Licht gegeben.