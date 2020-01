Verkehr : Polizei stoppt Unfallverursacher

Neroth (red) Ein 46-jähriger Mann aus Essen ist am Samstag, 17.20 Uhr mit seinem Wagen auf der L 27 von Neroth in Richtung Kirchweiler unterwegs. In einer Rechtskurve, ausgangs einer langen Geraden, kommt er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, überfährt ein Verkehrszeichen, einen Baumstumpf und kommt in einer Hecke zum Stehen, wie die Polizei Daun mitteilt.

