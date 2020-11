Totengedenken : Gedenkzeit für die Opfer der Kriege in Pronsfeld

Pronsfeld (red) Das Gedenken an die Vermissten, Gefallenen und Zivilopfer der Kriege und aller Gewalt kann am Totensonntag, 22. November, wegen der Corona-Pandemie nicht in der gewohnten Art und Weise unter Mitwirkung des Musikvereins Pronsfeld, der Freiwilligen Feuerwehr Pronsfeld und der Vertreter von Zivil- und Pfarrgemeinde stattfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken