Bildung : Latinum für acht Biesdorfer Schüler

Aerial view of the Roman Forum - Italy Foto: Getty Images/iStockphoto/Leonid Andronov

Biesdorf (red) Französisch oder Latein, alt- oder neusprachlicher Zweig – das entscheiden Schüler in der Regel schon in der Unterstufe. Für acht „Spätberufene“ des St.-Josef-Gymnasiums in Biesdorf, die seinerzeit den neusprachlichen Zweig mit Französisch gewählt hatten, gingen jedoch mit dem Abitur zweieinhalb Jahre Latein-Lift-Kurs zu Ende.

Nun haben sie ein Latinum. In der Oberstufe lernten sie Latein als dritte Fremdsprache und können nun lateinische Originaltexte in Inhalt, Aufbau und Aussage erfassen und übersetzen. Im Bild: Das Forum Romanum in Rom – was hier in lateinischer Sprache verhandelt wurde, ist noch heute von Bedeutung.