Lernen : Online Spanisch lernen

Bitburg (red) Die Volkshochschule Bitburg geht in Zeiten von Corona neue Wege. Sie bietet einen Online-Anfänger-Spanischkurs via Skype an. Um der Gruppe beizutreten, benötigt man ein Smartphone, ein Tablet oder einen Computer mit Kamera und Mikrofon sowie eine Internetverbindung.



