Jubiläum : Unbürokratisch und damit sehr erfolgreich

WIßMANNSDORF Vor 40 Jahren wurden die Westeifel Werke gegründet. Mit einem großen Fest am Standort Wißmannsdorf wurde das gestern gebührend gefeiert.

Alles beginnt 1973. Weil es für Menschen mit Behinderung in der Region keine adäquaten Teilhabemöglichkeiten am Arbeitsleben und Leben gibt, kommt es in der leer stehenden Schule in Kopp (VG Gerolstein) zur Einrichtung einer ersten Werkstatt. Unbürokratisch und ohne große finanzielle Unterstützung nehmen sich die Lebenshilfe-Vereinigungen Daun, Bitburg und Prüm des Problems an und eröffnen nach den provisorischen Anfangsjahren im September 1979 eine eigene, neu gebaute Werkstatt in Gerolstein. Bereits wenige Jahre später wird die Einrichtung erweitert. 1991 folgt das erste Zweigwerk in Wißmannsdorf-Hermesdorf, vier Jahre später das zweite in Weinsheim. In den Jahren darauf entstehen neben der Gründung der Lebenshilfe Wohngemeinschaften weitere Einrichtungen wie etwa das Euvea Freizeit- und Tagungshotel in Neuerburg oder aber die neuen Werkstätten in Pützborn und Weinsheim im Rahmen der Europäischen Werkstätten-Kooperation Euweco für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung.