Verstärkung gewünscht : Bitburger Gewerbeverein sucht Tester für neue Station

Bitburg Der Gewerbeverein Bitburg sucht Verstärkung für das Corona-Test-Team in der Bitburger Fußgängerzone. Ende April hatte die Gruppe die Station in einem Leerstand in der Innenstadt in Betrieb genommen, um Negativ-Getesten auch im Lockdown noch Shopping zu ermöglichen.

Es mangelt derzeit aber noch an Menschen, die Proben nehmen können. Gesucht werden daher in Vollzeit, Teilzeit oder als Aushilfe kurzfristig weitere Mitarbeiter. Das neue Testzentrum ist weiterhin von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Vorher anmelden müssen sich die Bürger nicht; das in etwa 15 Minuten bereitgestellte Testergebnis kostet nichts.