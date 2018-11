später lesen Brand Brennender Radlader in Neuerburg Teilen

(ots/red) Der Radlader einer Baufirma ist am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in der Straße Burgfried in Brand geraten. Der Brand entstand aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer erheblich beschädigt.