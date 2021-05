Neu-Infektionen : Die aktuellen Corona-Fallzahlen aus der Region auf einen Blick - Ein Mensch stirbt in Trier-Saarburg

In Kreis Trier-Saarburg ist heute ein Patient im Zusammenhang mit seiner Corona-Erkrankung gestorben. Die Inzidenz sinkt in den Kreisen. Doch auch heute wurden zahlreiche Neu-Infektionen aus der Region gemeldet. Hier sind alle aktuellen zusammengefasst:

Am heutigen Samstag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 26 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – 19 aus dem Landkreis und 7 aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen beträgt nunmehr 6595 (2505 in der Stadt Trier und 4090 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die Zahl der aktuell Infizierten sinkt weiter und liegt aktuell bei 602 – 21 weniger als gestern. Diese verteilen sich wie folgt: 379 im Landkreis und 223 in der Stadt Trier. 12 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt werden aktuell stationär in fünf Krankenhäusern versorgt.

Am Samstag, 01.05.2021, wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich bis zum Meldezeitpunkt 11 Uhr 16 COVID-19-Fälle bekannt. Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt damit auf 2.747 an. Dem Anstieg der Fallzahlen liegt weiterhin ein diffuses, über das Kreisgebiet verteiltes Infektionsgeschehen zugrunde.

Erstmalig geimpft wurden im Landesimpfzentrum Wittlich und durch die im Landkreis Bernkastel-Wittlich eingesetzten mobilen Impfteams bis einschließlich des Vortages insgesamt 20.167 Personen (+443), eine Zweitimpfung erhielten bislang 8.634 Personen (+7). Impfungen, die in Kliniken und Arztpraxen o. ä. durchgeführt werden, sind in diesen Zahlen nicht enthalten.

Stand heute, Samstag, 01.05.2021, 11:00 Uhr sind aktuell 133 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel akut an COVID-19 erkrankt. Davon befinden sich derzeit 8 Personen in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie gibt es bisher 58 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 zu beklagen

Wie das Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim mitteilt, wurden bis einschließlich gestern, Freitag, 30. April 2021 insgesamt 17.546 impfwillige Personen gegen COVID-19 durch das Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim geimpft. Dies entspricht 28,93 % der Bevölkerung des Landkreises Vulkaneifel. Davon haben bereits 7.244 (11,94 %) Personen die notwendige zweite Impfung erhalten, so dass bisher insgesamt 24.790 Impfdosen im Landkreis Vulkaneifel durch das Impfzentrum in Hillesheim verabreicht worden sind.